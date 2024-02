Elezioni Il nome del centrodestra. Benedetta Venezia candidata sindaco

Si chiama Benedetta Venezia di mestiere fa l’avvocato, ed è il candidato sindaco per San Casciano del centro destra. "Non solo parole" è il nome della lista che fa riferimento a Venezia, un passato da politica in An come consigliere comunale a Montepulciano, attività ripresa due anni fa quando è entrata in studio con Francesco Michelotti, poggibonsese, onorevole di Fratelli d’Italia. "Due mesi fa, quando dopo aver ritrovato la voglia di fare politica grazie e Francesco Michelotti e Claudio Gemelli, eravamo in tre. L’altra sera alla cena siamo arrivati a 80. Ho preso un locale in affitto di 90 metri quadrati per farci la sede, perché non sarà soltanto un comitato elettorale, e quando mi hanno chiesto di candidarmi ho preso questo fardello", continua sorridendo Venezia. Il candidato sindaco, senese di origine, sancianese d’adozione, "sono sposata con un sancascianese, ci vivo, conosce bene la realtà del paese. Conosco i meccanismi, conosco la paura della gente a esporsi, conosco quello che non va. E la prima cosa che cambierei è proprio la mentalità", sottolinea.

La presentazione di Benedetta Venezia è avvenuta ieri pomeriggio nella sede di Fratelli d’Italia, ed è un nome che mette d’accordo le tre anima del centro destra con anche Forza Italia e Lega. Per la candidata alla poltrona oggi occupata da Roberto Ciappi "San Casciano è un paese che potrebbe essere sfruttato per il turismo ma è un paese morto, il capoluogo e e le frazioni. Per questo ho in programma incontri nel centro e nelle frazioni". Tra le cose che non vanno, quelle legate alle sport. "Abbiamo idea di fare un centro polisportivo. Per far fare sport a mio figlio o vado a Firenze o pattina per strada: non c’è soltanto calcio". Ma in generale "c’è da rilanciare tutti i settori, come il turismo e il commercio, e c’è da pensare ad attività per i giovani. Per questo ascolterò tutti, cittadini, commercianti, imprenditori. Non lascerò indietro nessuno, girerò, non sarò statica". Proprio a questo proposito, Venezia sottolinea come oggi a San Casciano "ci siano cittadini di serie A e di serie B e come i lavori e le infrastrutture vengano realizzate soltanto a beneficio di alcuni. Ma una buca per strada non è di destra e neppure di sinistra: è semplicemente un disagio. E a me interesse il bene di tutti".