Elettrodotto, traffico in tilt per la partenza dei lavori

Un delirio di traffico. E di caos fra gli automobilisti. E’ quello di giovedì pomeriggio in via Lucchese, al confine fra Campi e Sesto, e destinato a ripetersi anche nei prossimi giorni. Il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato hanno mandato in tilt la viabilità in entrambe le direzioni, con code difficilmente quantificabili. Limitazionicome riportato in un’ordinanza della Città metropolitana, a cui competono i lavori, "indispensabili per effettuare lavori di posa delle tubazioni per nuovo elettrodotto".

Fatto sta che i lavori, si protrarranno fino al 10 agosto, con il risultato, come in tanti hanno scritto sui social, che un traffico già congestionato di suo per la presenza di altri cantieri non ha retto l’urto: "Mezz’ora per percorrere tre chilometri". E ancora: "Cantieri infiniti e in ogni dove in una Piana che ormai è diventata incommentabile". Da parte sua, il Comune di Campi si è espresso per voce dell’assessore alla viabilità, Daniele Matteini: "I lavori in corso sul ponte a Maccione sono di competenza della Città metropolitana. Comprendiamo pienamente il malumore dei cittadini causato da questi interventi, che comportano disagi significativi per la mobilità quotidiana. E ci tengo a sottolineare che anche l’amministrazione comunale ha ricevuto la comunicazione di tali lavori in maniera tardiva, il che ha limitato la nostra capacità di informare tempestivamente la cittadinanza e di adottare misure preventive per attenuare i disagi. Invitiamo i cittadini, essendo quel tratto di strada ad alta percorrenza soprattutto negli orari di punta, a prediligere percorsi alternativi come la Perfetti Ricasoli e via Pistoiese".

Pier Francesco Nesti