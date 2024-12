Eletti i referenti dei comitati territoriali

Si è concluso il percorso per la ricostituzione dei quattro comitati di partecipazione territoriale del Comune di Vicchio. Eletti i referenti, presidente e vicepresidente, di ciascun comitato in rappresentanza delle varie frazioni. Il Comitato di Partecipazione 1 è rappresentato dal presidente Emilio Saccomani e dalla vicepresidente Carla Gabellini, mentre presidente e vicepresidente del Comitato di Partecipazione 2 sono Giovanni Scheggi e Guido Bonardi; del Comitato di Partecipazione 3 presidente è Stefano Spada e vicepresidente Vilma Baggiani, mentre il Comitato di Partecipazione 4 ha come presidente Alessandro Trotta e vicepresidente Fabio Cocchi.