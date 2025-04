El.En. vende il 59,8% di Penta Laser Zhejiang a Yofc, esclusa Cutlite Penta

Sottoscritto l’accordo di vendita a Yofc della partecipazione di maggioranza (59,8%) di Penta Laser Zhejiang, capogruppo della business unit cinese del gruppo El.En., leader mondiale nel mercato dei laser con sede a Calenzano, dedicata al taglio laser. Con sede a Wuhan e quotata sul mercato di Shanghai e sul mercato di Hong Kong, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (Yofc) è specializzata, in particolare, nella produzione di fibre ottiche per telecomunicazioni. Cutlite Penta Spa di Prato rimane invece esclusa dalla compravendita e resta al 100% di El.En. Valutazioni sugli impatti di mercato dell’operazione e sulle sue complessità hanno infatti suggerito di soprassedere agli accordi che prevedevano inizialmente la cessione a Yofc della quota di controllo di Cutlite e successivamente solo di una quota di minoranza.

Nel 2024 le attività cedute hanno sviluppato un fatturato pari a 81,8 milioni di euro. "Sono estremamente soddisfatto dell’accordo che affida la gestione di Penta Laser Zhejiang a Yofc, un partner locale di grande solidità e competenza tecnologica – è il commento di Gabriele Clementi (nella foto) presidente di El.En –. La collaborazione con un’azienda così innovativa apre straordinarie opportunità per il rilancio di Penta Laser. Continueremo a gestire con Cutlite Penta l’attività italiana nel settore del taglio laser, sostenendo il suo percorso di crescita orientato a espandere la presenza internazionale di una società e un prodotto che sono espressione di una sofisticata tecnologia dalla forte identità Made in Italy". In totale il gruppo El.En conta circa 2mila dipendenti nel mondo, 400 dei quali solo nella sede di via Baldanzese a Calenzano.

S.N.