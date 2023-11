Edilizia pubblica, quattro milioni d’investimento

Dall’edilizia scolastica agli impianti sportivi, dagli spazi a disposizione della comunità al patrimonio storico artistico del territorio. Il Comune di Greve in Chianti investe in opere pubbliche circa 4 milioni di euro tra lavori completati e i cantieri aperti nel capoluogo e nelle frazioni che puntano a riqualificare e migliorare sul piano energetico e della messa in sicurezza scuole, spazi pubblici, edifici religiosi. Tra questi ultimi, la chiesa di San Michele ai piedi del monte San Michele (80mila euro) per mettere in sicurezza la copertura, installare nuovi impianti elettrici e l’illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Poi sono stati avviati i lavori per il restauro delle pareti interni e dell’affresco. Altra opera conclusa è la riqualificazione della Pinacoteca di Panzano in Chianti (50mila euro), spazio utilizzato dalla Filarmonica Verdi della frazione per le sue attività musicali e concertistiche. Tra i lavori avviati c’è l’intervento di riqualificazione del complesso scolastico di Panzano in Chianti che racchiude la scuola primaria "Dante Alighieri" e la scuola dell’infanzia "Gianni Rodari". Un intervento da 2 milioni e mezzo di euro. Tra gli obiettivi, miglioramento delle prestazioni dal punto di vista statico e sismico. Avviato anche il rifacimento completo della copertura della piscina comunale per oltre un milione di euro.

