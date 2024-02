Edilizia pubblica: graduatoria

È consultabile online, sul sito Internet del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo bit.ly/Erp2023, la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La graduatoria ha subito modifiche rispetto a quella provvisoria pubblicata nel dicembre scorso: gli ammessi alla fine sono 271, in seguito all’accoglimento di 24 ricorsi per esclusione e di 19 ricorsi per errato punteggio. Sono invece 55 gli esclusi per diversi motivi: dalla residenza a Sesto non più attiva, tra l’altro, al permesso di soggiorno non valido per l’accesso al bando, dal reddito pro capite superiore al limite previsto alla titolarità di un immobile anche fuori dall’Italia.