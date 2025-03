Economia toscana 2025: impatto dei dazi Trump e crisi nel settore moda

Il 2025 non è iniziato sotto i migliori auspici per l’economia toscana. L’incertezza internazionale, i nuovi dazi imposti da Trump in arrivo ad aprile e un contesto globale instabile stanno già avendo effetti pesanti su vari settori produttivi, con particolare impatto sulla moda. In questo settore nel 2024 sono aumentati del 46% rispetto al 2023 i licenziamenti per motivi economici. In crescita anche la cassa integrazione, che coinvolge 4 lavoratori su 100, mentre l’aumento dell’export è “drogato” dalla vendita di oro alla Turchia. I dati emergono dalla nota congiunturale di Irpet relativa all’ultimo trimestre 2024. Nel 2024 i licenziamenti per motivi economici hanno toccato quota 23mila in tutti i settori, di cui 5.906 nell’industria. La moda ha registrato 3.950 licenziamenti. In dettaglio, 807 sono stati nel 2024 i licenziamenti nell’abbigliamento (+16% rispetto al 2023), 750 nella pelletteria (+51%), 622 nelle calzature (+60%), 589 nel tessile (+47%), 251 nei metalli moda (+58%), 237 nella concia (+88%).

Anche il ricorso agli ammortizzatori sociali è cresciuto sensibilmente. Il numero di lavoratori in cassa integrazione dal 2022 al 2024 è passato da poco più di 4mila euro lavoratori in media al mese a 13mila lavoratori al mese.