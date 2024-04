Ecco ’Uniti per Signa’. La lista civica a supporto di Catalano

C’è anche l’ex comandante della polizia municipale di Signa, Alessandro Spinelli, fra i candidati consiglieri di "Uniti per Signa", una delle liste a sostegno della candidata sindaco Monia Catalano. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, durante un incontro nel quale gli esponenti di Ups hanno rivendicato la continuità col lavoro degli ultimi cinque anni. "Per capire la situazione attuale – ha spiegato Gianni Vinattieri, attuale capogruppo e capolista – dobbiamo partire dal 2019, quando "Uniti per Signa" è stata la seconda lista più votata alle amministrative, ottenendo circa il 20% dei consensi. Proprio da questa esperienza è nato il movimento complessivo che poi ha portato alla scelta di Monia Catalano come candidata. La nostra è una civica autentica: siamo totalmente indipendenti da influenze politiche e non possiamo essere associati ad alcun partito. Sempre andando in questa direzione, presentiamo con grande orgoglio anche la candidatura di Alessandro Spinelli al prossimo consiglio comunale. Spinelli era già presidente del nostro gruppo ma nel 2019 preferì non candidarsi direttamente. Stavolta invece correrà per il ruolo di consigliere". Nell’occasione, "Uniti per Signa" si è anche dichiarata a favore del nuovo ponte sull’Arno, pur sottolineando di avere "in questi anni evidenziato le tante criticità del progetto, che tuttora devono essere affrontate". Presente alla presentazione anche Andrea Rossi, tra i fondatori di Ups. Insieme a "Uniti per Signa" sostengono Monia Catalano varie liste legate a movimenti politici, ma che corrono senza simboli di partito: Prima Signa (Lega), Fratelli di Signa (Fdi), Signa al Centro (Iv) e ‘A Sinistra per Signa’.

Lisa Ciardi