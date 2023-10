"Ecco l'ecografo dono dei cittadini a Bagno a Ripoli"

Grazie alle raccolte fondi tra i cittadini, il Calcit Fiorentino è riuscito a donare all’ospedale di Ponte a Niccheri un ecografo con relative sonde, nonché la formazione di due medici all’uso dell’apparecchio. Servirà per eseguire anestesie loco-regionali in particolare nella chirurgia senologica. Era stata proprio l’Unità operativa di Anestesia diretta in ospedale da Vittorio Pavoni a chiedere questo apparecchio per ottenere un miglior controllo del dolore post-operatorio e tempi di degenza più brevi.