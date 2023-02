Ecco i tesori di ceramica nei musei

Prende il via sabato il ciclo di incontri dedicati ai reperti in ceramica e alle opere in terracotta, che sono conservati nelle collezioni dei musei di Fiesole. In quattro appuntamenti saranno analizzati i manufatti che vanno dalla Magna Grecia alla Roma imperiale dall’età longobarda al Rinascimento. Gli incontri si terranno in Sala Costantini (via Portigiani 9) e saranno seguiti da una breve visita ai reperti. Si inizia Sabato alle 11 con la ceramica italiota e la l’analisi di vasellame della produzione lucana, apula e campana della Collezione Costantini. Lezione a cura di Lucia Bagoli dell’associazione Amici dei Musei di Fiesole.

Si prosegue così: il 18 marzo con la ceramica sigillata ; il 15 aprile con la produzione longobarda per chiudere il1 3 maggio con le terracotte del Museo Bandini. La partecipazione è gratuita. Prenotazione on-line sul sito www.museidifiesole.it