Ecco Giovanni Sollima. Il violoncellista ospite degli ’Amici’

"I programmi li costruisco mettendo insieme lavori che si avvicinano per simpatia o per contrasto stridente". C’è grande attesa per il concerto di Giovanni Sollima, il compositore italiano più eseguito al mondo, agli Amici della Musica di Firenze. L’appuntamento con il violoncellista – che ha collaborato anche con Patty Smith, Edoardo Bennato, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Elisa e tanti altri – è oggi alle 16 al Teatro della Pergola. In programma musica antica e tradizionale, da Frescobaldi e Scarlatti, ma anche brani della tradizione sefardita, macedone e salentina, intervallati a composizioni dello stesso Sollima e di suo padre Eliodoro. Il compositore avrà al suo fianco un fantastico ensemble, con Alessia Tondo del Canzoniere Grecanico Salentino alla voce e al tamburo, il grande Avi Avital al mandolino e un esperto di strumenti antichi, come Giuseppe Copia, alla chitarra e alla tiorba, una sorta di liuto basso, detto anche chitarrone.

Giovanni Ballerini