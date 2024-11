’Eccellenze fiesolane’, omaggio in Comune

L’amministrazione omaggia le eccellenze fiesolane. In aperta dell’ultima seduta del consiglio, la sindaca Scaletti e l’assessore Rossi si sono complimentati per gli importanti riconoscimenti professionali raggiunti da due cittadini fiesolani. Sulle orme del padre Alberto che la ottenne nel 1978, Lucia Aleotti (in foto), azionista e membro della casa farmaceutica Menarini, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella. "Una nomina che riempie d’orgoglio – ha detto Scaletti – la nostra citta e la nostra regione". I complimenti pubblici sono quindi andati ai successi professionali di Bibi Gratz, l’artista enologo che la "Guida dei migliori vini e vignaioli d’Italia 2025" , che raccoglie i 100 migliori produttori del Paese, lo vede spiccare fra i primi cinque posti con il suo rosso "Colore 2022" . Infine, le congratulazioni della sindaca vanno anche al ristorante Serrae , che ha conquistato la stella Michelin 2025."Salutiamo con grande emozione e con orgoglio questo prestigioso riconoscimento- scriveScaletti– che premia il grande lavoro della proprietà e dello staff dell’ FH55 Hotel Villa Fiesole e la creatività e la ricercatezza dello Chef fiorentino Antonello Sardi e di tutto il team che lo affianca".

D.G.