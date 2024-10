E venne il momento delle Winx

Morandi

Quando la fantasia e la filatelia si incontrano possono nascere situazioni con messaggi fantastici proprio come nel caso delle “fatine di Winx Club” che nel 2004 apparvero per la prima volta su Rai2 grazie al talento e alla creatività di Iginio Straffi il loro ideatore. E così Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna dopo aver accompagnato per venti anni la crescita di milioni di bambini, hanno resistito nel tempo e sono diventate a tutti gli effetti un brand classico di portata internazionale creato e realizzato in Italia. Per la serie tematica “il Patrimonio Artistico e Culturale Italiano” il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 Agosto 2024 ha emesso un francobollo con valore in tariffa A corrispondente a €. 2,90 dedicato a Winx Club stampato in un foglietto assieme a sei chiudilettera con i quali si rappresentano tutti i personaggi di questa saga, conosciuta in oltre 150 Paesi nel mondo.