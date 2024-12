E’ on line il nuovo sito del Leonardiano

VINCI (Firenze)

È on line il nuovo sito del Museo Leonardiano di Vinci (Firenze) (museoleonardiano.it). È il primo, in coppia con il sito dei Musei Civici di Palazzo Pianetti di Jesi, a utilizzare il template elaborato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri. "Innovazione, cultura e turismo devono andare di pari passo nel nostro progetto di sviluppo del territorio. Il nuovo sito va in questa direzione - sottolinea Daniele Vanni, sindaco di Vinci - e pone la nostra città all’avanguardia nei progetti di digitalizzazione e di informazione culturale e turistica. Abbiamo in cantiere molti progetti che nei prossimi anni permetteranno alla città di Vinci di ottimizzare l’accoglienza turistica, l’offerta culturale per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio. Con il nuovo sito facciamo il primo passo verso questi obiettivi".