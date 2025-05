È morto Antonio Vonci. Volto della politica degli anni Novanta

Cordoglio per la morte a 78 anni di Antonio Vonci. Anche se non viveva più in zona, è rimasto nel cuore e nel ricordo di molti per il suo impegno politico e sociale che non ha mai fatto mancare. Eletto consigliere comunale nel 1990, dal 1993 al 1995 fu assessore all’istruzione e allo sport nella giunta del sindaco Mauro Zampoli. Molto stimato a Bagno a Ripoli, viene ricordato dall’attuale sindaco Francesco Pignotti come "una persona per molto tempo attiva nell’associazionismo e nelle istituzioni, un uomo che ha vissuto i propri incarichi pubblici con grande spirito di servizio, impegno e integrità".

Vonci tra il 1982 e il 1985 ricoprì il ruolo di presidente e poi vicepresidente del Circolo Ricreativo Culturale di Antella, contribuendo a renderlo un punto di riferimento. Ultimato l’impegno istituzionale in Comune, ha portato avanti la sua attività politica a Firenze. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi alla passione per la pittura, stimolato anche dalla moglie e pittrice Lucia. La notizia della sua scomparsa è stata data dall’ex collega Andrea Rontini, che ha pubblicato una foto del 1990 dell’allora lista del Pci di cui Vonci faceva parte (in foto, il secondo da destra). Condoglianze anche della nostra redazione.