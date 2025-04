Due giovani imprenditori aprono un negozio di videogiochi a Scandicci

Ma per chi lascia, c’è chi invece decide di tentare l’avventura del commercio. Sono due 21enni, Christian Nigro e Jacopo Cipriani (nella foto), che hanno puntato su Scandicci per dare vita alla loro avventura: aprire un negozio di videogiochi, carte da gioco, fumetti e giochi di ruolo nel pieno centro della città. Hanno scelto una zona ‘complicata’ ovvero via Monti, di fronte al ‘relitto’ dell’ex Pam. Un’area ancora tutta da definire dal punto di vista urbanistico ma con ottime potenzialità, soprattutto se sarà realizzato un nuovo supermercato che attirerà persone. "Il nostro negozio – ha detto Christian Nigro – sarà del franchising Games Time. Abbiamo scelto questo brand perché ci permette anche di fare iniziative, non solo di vendere. Oltre alle normali attività commerciali punteremo a eventi serali, dimostrazioni, spazi gioco per i giovani".

I ragazzi avevano deciso di dare il via alla loro attività imprenditoriale puntando sugli incentivi per l’autoimpiego previsti dal decreto coesione del governo. Ma sono rimasti beffati dal ritardo nell’approvazione dei decreti interministeriali (di Lavoro, Affari europei, Economia) nei quali dovevano essere definiti criteri, modalità di finanziamento e iniziative incentivate.

"Abbiamo dovuto prendere un finanziamento – raccontano Christian e Jacopo – garantendo personalmente. Per questo siamo molto determinati a dare il massimo". Il negozio aprirà domani pomeriggio, i due 21enni sono da giorni all’interno ad allestire, preparare. Fanno tutto da soli, aiutati dai familiari. Un grande coraggio per un’attività che a Scandicci, città dove le iniziative giovanili sono ridotte al lumicino, avrà sicuramente anche un risvolto sociale.

morv