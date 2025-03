Due giorni di volontariato, ma con la paga erogata dall’azienda. L’iniziativa di Knorr-Bremse

Campi Bisenzio (Firenze), 4 marzo 2025 - Nuovo progetto di volontariato per Knorr-Bremse Rail Systems Italia, industria di sistemi ferroviari, in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio (Firenze). L'iniziativa di welfare territoriale, spiega una nota, permetterà ai dipendenti di dedicare due giornate all'anno al volontariato presso la Misericordia di Campi, con piena retribuzione da parte dell'azienda.

In pratica, i volontari che lavorano a Knorr-Bremse manterranno per due giorni l'anno lo stipendio intero laddove si dedichino ai servizi socio-sanitari che ogni giorno la Misericordia di Campi, così come le altre confraternite sorelle, svolgono a favore della popolazione. Si occuperanno dell'accompagnamento di persone disabili nelle strutture sanitarie per visite mediche, terapie e altre necessità, così come del supporto a bambini e adulti disabili nelle ore diurne, offrendo loro attività ricreative e di intrattenimento nelle strutture dedicate.

"Siamo orgogliosi di essere parte attiva nella vita della nostra comunità - ha dichiarato Simone Mantero, ad di Knorr-Bremse Italia - Attraverso questa collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio, non solo offriamo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, ma incentiviamo anche i nostri dipendenti a vivere valori di solidarietà e collaborazione che sono alla base della nostra cultura aziendale".