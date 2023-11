Due frazioni senza gas per un guasto

Per un pomeriggio San Polo e Poggio alla Crode senza gas. È successo all’improvviso, forse per un guasto. Gli utenti delle due frazioni di Greve in Chianti si sono ritrovate senza gas metano. Tutto spento. In quel misto di incredulità e preoccupazione, i cittadini hanno chiamato il numero verde di Toscana Energia, 800 900 202, da cui hanno ricevuto l’ordine di non non aprire i rubinetti del gas. Quindi dopo un po’ sono arrivati i tecnici dell’azienda che hanno provveduto a scaricare l’aria dai tubi. Mentre veniva riparato il guasto. Hanno proceduto casa per casa tra quelli che hanno trovato ad aprire. Il dubbio che hanno adesso nelle due frazioni è che cosa possa succedere, e sia pericolosa, l’aria rimasta nei tubi di chi non era nell’abitazione. Per chi non c’era, c’è il numero verde che racchiude 20 operatori. Gli abitanti si sono chiesti se non era meglio avvisare anche con dei messaggi. Perché il gas fa sempre paura.