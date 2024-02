Due auto a fuoco in via dei Ponchielli. Intervengono i pompieri

CALENZANO

Due auto in fiamme nella notte fra venerdì e sabato in via Ponchielli, a Calenzano. Tutta da capire l’origine del rogo: se per il primo episodio si poteva pensare a una causa accidentale, il secondo incendio, che ha interessato un’auto posta ad alcune decine di metri dalla prima e che è avvenuto quasi nello stesso momento, ha portato i cittadini a parlare di gravi atti vandalici. Forte la preoccupazione dei residenti, sia per la gravità di un eventuale doppio incendio doloso, sia perché la prima auto era vicinissima alle abitazioni e avrebbe potuto causare seri danni anche agli appartamenti attigui. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, mentre altrettante pattuglie dei carabinieri hanno aiutato a tenere i passanti a distanza di sicurezza e a regolare la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le indagini su quanto accaduto e sulle possibili cause del rogo sono portate avanti dai vigili del fuoco che cercheranno ora di chiarire la dinamica dei fatti. Importante, come sempre in questi casi, sarà anche l’esame di eventuali telecamere della zona.