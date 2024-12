Due antiche opere della Fondazione Pratesi donate al Comune

Cerimonia di donazione in piazza Marsilio Ficino a Figline di due opere a favore dell’amministrazione comunale da parte di Giovanni Pratesi. "Accogliamo con grande gioia la duplice donazione dell’artista - dichiarano il sindaco Valerio Pianigiani e l’assessore alla cultura Dario Picchioni - . Entreranno a far parte del patrimonio comunale due importanti lavori legati all’arte che vedono protagonista la storia del nostro territorio. Sia il dipinto di Cristofano Dell’Altissimo raffigurante Marsilio Ficino che il busto di Platone attribuito ad Andrea da Fiesole fanno parte di quel percorso che lega da sempre la nostra città alla valorizzazione del patrimonio artistico". Sarà in contemporanea inaugurata una nuova targa all’ingresso della Fondazione Giovanni Pratesi.