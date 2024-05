Droga in auto. Arrestato un 32enne

Arrestato a San Casciano per detenzione di droga. Si tratta di un italiano di 32 anni che in un primo momento è stato fermato venerdì scorso dai carabinieri della stazione del Comune chiantigiano mentre percorreva via Valigondoli a bordo della propria vettura. Alla vista dei carabinieri il giovane ha dato segni di un certo nervosismo e allora i militari hanno proceduto alla perquisizione personale dalla quale hanno trovato della marijuana. È stata quindi spostata l’attenzione sull’abitazione del 32enne e qui sono stati trovati ulteriori 31 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, 2,9 di crack, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare e la somma di 170 euro. L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi del reato detenzione di stupefacenti. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura dell’obbligo di firma.

AnSet