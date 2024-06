Nel bagagliaio ha 90 chili di hashish, arrestato

Firenze, 28 giugno 2024 – Lo hanno fermato per un controllo in via Enrico De Nicola, in zona Varlungo, e si può dire che ci avevano visto giusto: i poliziotti della Mobile hanno trovato a bordo dell’auto ben 90 chili di hashish, nello specifico tre scatoloni nel portabagagli contenenti 900 panetti. Stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato circa 900mila euro.

A finire in manette è stato un 46enne marocchino, intorno alle 14,30 di giovedì. Gli agenti hanno poi esteso i controlli anche nell’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato dietro l’imbottitura di una valigia oltre 7.500 euro, immediatamente sequestrati. Il 46enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e accompagnato dagli agenti nel carcere di Sollicciano.