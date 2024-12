Doppio service di Natale per il Lions Club Firenze Palazzo Vecchio

Firenze, 22 dicembre 2024 – È stata una serata ricca quella organizzata dal Lions Club Firenze Palazzo Vecchio a Villa Olmi. Ricca sia dal punto di vista umano, sia per i service che nel corso dell’evento sono stati devoluti a due importanti realtà solidali. Per cominciare, la festa degli auguri del Club Firenze Palazzo Vecchio ha visto la consegna di 1000 euro all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps: “Abbiamo scelto di destinare questi fondi a Voa Voa – ha spiegato il presidente Lions Massimo Degli Innocenti -, non solo perché si tratta di un service scelto dal Governatore del nostro Distretto Francesco Cottini per l’annata in corso, ma anche perché da sempre crediamo nella causa che questa associazione, nata e cresciuta sul territorio fiorentino, sta portando avanti da undici anni di attività: la tutela dei diritti della famiglie con minori affetti da patologie neuro degenerative e la promozione della ricerca scientifica nel campo della diagnosi precoce di malattie rare.” Il presidente di Voa Voa Amici di Sofia Aps ha ricevuto dalle mani di Massimo Degli Innocenti l’assegno gigante, ringraziando il Club e spiegando che “Questi fondi ci aiuteranno a completare la cifra necessaria al finanziamento del primo progetto pilota in Italia per lo screening neonatale e salvavita della MLD, patologia rara gravissima che, come purtroppo sapete, ci ha strappato la nostra primo genita Sofia a soli otto anni di vita. Ebbene, la MLD è una patologia senza cura; ma se riusciamo a diagnosticarla entro il primo anno di vita possiamo cambiarne completamente l’evoluzione, salvare la vita al neonato e, addirittura, garantirgli una vita normale, grazie alla terapia genica messa a punto all’Ospedale San Raffaele di Milano. Di qui l’importanza di una diagnosi precoce che permetta a tutti i futuri malati di curarsi tempestivamente.” Grazie a Voa Voa Aps, in Toscana lo screening contro la MLD è già attivo gratuitamente presso il Laboratorio di Screening neonatale del Meyer per tutti i neonati della regione, a partire dal 13 marzo 2023. Nel corso della serata sono stati raccolti altri 1250 euro, grazie alla ricca lotteria organizzata dal Club, destinati stavolta alla Lions Club International Foundation che, nata nel 1917, rappresenta la più grande organizzazione internazionale di club di servizio con oltre 1 milione 400 mila soci distribuiti in più di 48 mila club, in oltre 210 Paesi nel mondo. A ritirare l’assegno gigante per la LCIF è stata Laura Cozzi, delegata di zona per la LCIF. Alla serata erano presenti anche il primo Vice governatore Quirino Fulceri e il secondo Vice governatore Piero Fontana.