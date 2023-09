Doppio omaggio in sua memoria

Le celebrazioni in ricordo di Padre Eligio Bortolotti organizzate dalla Parrocchia di San Jacopo a Querceto non si limiteranno alla giornata di domani ma proseguiranno lunedì alle 17,30 con la Messa celebrata da monsignor Giancarlo Corti, vicario generale della Diocesi di Firenze. Mentre martedì 5, nel 79° anniversario dell’uccisione del sacerdote, alle 17,30 nel loggiato parrocchiale di San Jacopo sarà deposta una corona di alloro dalle autorità cittadine alla lapide in memoria del sacerdote, seguirà, un quarto d’ora più tardi in chiesa, la celebrazione della Messa presieduta da monsignor Alberto Silvani vescovo emerito della Diocesi di Volterra.