Doppio intervento sulla rete del gas. Cantieri in via dei Bruni e via Levi. Illuminazione nuova a Ugnano

Lavori alla rete del gas in via dei Bruni-via Levi e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via del Donicato sono i due interventi che hanno preso il via ieri. Per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas, è stata interrotta la circolazione in via dei Bruni (da via Levi a viuzzo dei Bruni) e in via Levi (da via dei Bruni lato viuzzo dei Bruni a via dei Bruni). Chiuso anche vicolo di San Marco Vecchio (da via Bolognese a via dei Bruni) mentre in via Jahier in vigore un restringimento di carreggiata. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Faentina e diretti in via Jahier: via dei Bruni-via Jahier. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da vicolo di San Marco Vecchio e diretti in via Faentina: via Levi-via dei Bruni. Sempre da ieri riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via del Donicato. Fino al 17 gennaio la strada sarà chiusa tra via di Fagna e viuzzo di Ugnano. Percorso alternativi segnalati in loco.