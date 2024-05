Doppio infortunio sul lavoro a Calenzano: un lavoratore e un vigile del Fuoco feriti gravemente

CALENZANO (Firenze)

Doppio infortunio sul lavoro, ieri mattina, sul territorio di Calenzano, nell’hinterland fiorentino. Il primo episodio si è verificato poco prima delle 12 all’interno di una azienda in via Vittorio Emanuele, dove una sbarra metallica sarebbe caduta dall’alto colpendo un lavoratore alle spalle. L’impatto è stato violento e subito sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza medicalizzata giunta in zona ha trasferito l’uomo, un 47enne, in codice rosso, all’ospedale fiorentino di Careggi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Asl. Il territorio di Calenzano, a vocazione industriale, è già stato teatro, anche in tempi recenti, di incidenti mortali sul lavoro.

Il secondo episodio si è invece verificato intorno alle 11,25 al chilometro 278,8 direzione Sud del tratto autostradale A1 per un incidente con il coinvolgimento di un autotreno sul quale sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello. Per fortuna il conducente del mezzo pesante era riuscito a uscire in autonomia, ma durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza uno dei vigili del Fuoco del Distaccamento barberinese, 40 anni, è rimasto ferito per il crollo di un pannello fonoassorbente laterale che gli è caduto addosso colpendolo con violenza riportando diversi traumi nell’impatto. Subito soccorso dai colleghi il ferito è stato poi affidato al personale sanitario che lo ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Careggi.