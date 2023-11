Donne e violenza. Tutte le iniziative sul territorio

Tanti eventi, un unico filo conduttore: l’impegno di Pontassieve, Pelago e Rufina nel contrastare la violenza sulle donne. Le celebrazioni del 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, si estenderanno nei Comuni. Sabato, alle 8.30 l’Auditorium dell’Istituto Balducci ospita lo spettacolo "Ferite a Morte", dai monologhi di Serena Dandini. Replica alle 21,15. Nel pomeriggio da Piazza dell’Unità d’Italia partirà la camminata "Oltre-passo la violenza", che attraverserà via del Molino, piazza Verdi, via Albizi e il ponte "Vittime di femminicidio", per arrivare alle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele II, a Pontassieve. Alle 17 in Sala delle Eroine l’incontro "Violenza di genere? Parliamone" con le volontarie Anpas esperte in sportelli antiviolenza, e con l’assessore regionale Spinelli. A Rufina alle 21 il concerto "Cantiamo contro la violenza".

L.B.