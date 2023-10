Donna scomparsa a Firenze, scattano le ricerche

Firenze, 20 ottobre 2023 – Dopo essersi allontanata dalla sua abitazione, non è più tornata. Per questo la prefettura di Firenze ha attivato nella notte il piano per le ricerche di persone scomparse. Rosa Nocentini, 85 anni, abita a Firenze.

Sono stati i parenti a fare denuncia alle autorità. La prefettura fa sapere che “sono state attivate immediatamente tutte le componenti previste dal Piano”. Chi sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112.