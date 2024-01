Donna 90enne muore in casa, disposti esami medico-legali

Figline Valdarno (Firenze), 3 gennaio 2024 – Una donna di 90 anni è stata trovata in fin di vita nel suo appartamento di Figline Valdarno (Firenze) ed è morta poco dopo. Al momento l’ipotesi più probabile è quella del malore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118 che era stato allertato per un'anziana signora trovata in stato di incoscienza. All'arrivo dei militari però il medico ne aveva già constatato il decesso.

A fare la triste scoperta era stata proprio la nipote che, come di consueto, anche ieri sera era passata a far visita alla nonna, ultranovantenne, che da qualche tempo si trovava a dover vivere da sola. Benché la causa del decesso sia attribuibile con tutta probabilità a un malore, cosa che sarà verificata in sede medico-legale, i carabinieri hanno eseguito, in via cautelativa, un attento sopralluogo della casa dell'anziana, senza rilevare alcuna traccia del passaggio di estranei.