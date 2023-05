Donazioni per l’ospedale pediatrico Meyer Nel 2022 sono stati raccolti 12 milioni

La raccolta fondi 2022 in favore dell’ospedale pediatrico Meyer ha raggiunto complessivamente 12.020.723 euro, grazie a una serie di iniziative, eventi in presenza – 167 in Toscana, altri 20 sul territorio nazionale – o sulla piattaforma crowdfunding della Fondazione Meyer (34) e al 5x1000. In particolare l’anno scorso sono stati 183.495 i cittadini che hanno scelto di donare alla Fondazione con il 5x1000. È quanto rende noto l’Azienda ospedaliero universitaria Meyer in merito al bilancio della Fondazione Meyer che sarà presentato sabato prossimo. Riguardo alla destinazioni dei soldi raccolti, quelli arrivati dal 5x1000 sono stati impiegati per aggiornare le apparecchiature e sviluppare numerosi progetti di accoglienza e di carattere sanitario come ad esempio il supporto per il servizio di mediazione culturale, l’assistenza domiciliare, il servizio di psicologia, il servizio sociale, i servizi per la terapia del dolore e cure palliative, il trasporto protetto neonatale, lo sviluppo della chirurgia addominale e la chirurgia robotica in ambito neurochirurgico.

Fra i "traguardi raggiunti" grazie al contributo della Fondazione con le donazioni, il nuovo reparto di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, l’acquisto di un ecografo per la cardiologia pediatrica, il laboratorio T3Ddy, stampa 3D per la chirurgia, il Centro simulazione pediatrica, il Meyer health campus. L’Accountability day del 27 maggio, al Meyer health campus, sarà introdotto da Gianpaolo Donzelli, presidente della Fondazione.