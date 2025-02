Scuola, il Collegio dei geometri di Firenze regala una ‘stazione totale’ al Salvemini-Duca d’Aosta

Firenze, 19 febbraio 2025 – Si è svolta martedì nell’aula magna dell'Istituto di istruzione secondaria Salvemini–Duca d'Aosta la cerimonia di consegna di una stazione topografica totale donata dal Collegio dei Geometri di Firenze.

Paolo Caroni, presidente del Collegio dei Geometri di Firenze, e Luca Stefani, dirigente scolastico Istituto Cat Salvemini-Duca d’Aosta. A destra un docente e uno studente del corso in Tecniche e tecnologia per l'ambiente e il territorio di Unifi

La “stazione totale”, fornita dalla ditta Microgeo, rappresenta la volontà da parte di istituzioni e associazioni di categoria di entrare in contatto diretto con le nuove generazioni con l'obiettivo di ridurre la distanza che separa mondo della scuola da mondo del lavoro, di raccontare i numerosissimi campi di applicazione del mestiere di geometra e di informarle sulle nuove possibilità di abilitazione all'esercizio della professione offerte dal corso di laurea LP-01. A testimoniarlo ulteriormente la partecipazione alla cerimonia da parte dei vertici locali e nazionali di Sifet, la società italiana fotogrammetria e topografica, con la presidente nazionale Caterina Balletti e il geometra Paolo Zeroni per Sifet Firenze.

“La crescente popolarità del corso di laurea triennale professionale e abilitante ‘Professioni Tecniche per l'Edilizia e il Territorio’, classe L-P01, rappresenta un'alternativa più valida al tradizionale percorso di tirocinio propedeutico all'esame di abilitazione per diventare geometra. Il successo del lavoro di squadra si è rivelato anche nei risultati ottenuti nell'ambito delle attività di comunicazione, supporto ai collegi e nell’organizzazione di eventi come questo, che insieme alle iniziative di orientamento scolastico in entrata e in uscita dagli istituti Cat sono una delle priorità del consiglio nazionale”, dice Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati.

"L'evento di martedì è un segno tangibile e concreto della consapevolezza della nostra categoria rispetto all'esigenza di dialogo con le nuove generazioni. Sono le professioni oggi a doversi svelare ai giovani, le possibilità offerte dalla professione di geometra per entrare presto e bene nel mercato del lavoro sono cambiate rispetto al passato, e sono più vantaggiose. I ragazzi devono conoscerle perché oggi il mondo ha un fortissimo bisogno di tecnici esperti", conclude Paolo Caroni, presidente del Collegio Geometri Firenze.