Don Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze

Firenze, 18 aprile 2024 – Don Gherardo Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze. La nomina, scelta da Papa Francesco è stata ufficializzata questa mattina, 18 aprile dall'arcivescovo uscente, Giuseppe Betori. Gambelli, 55enne, è l'attuale parroco della chiesa della Madonna della Tosse. Missionario in Africa, da dove è tornato lo scorso agosto, è anche cappellano del carcere di Sollicciano. Non essendo vescovo, ma parroco, diventerà l'87esimo pastore di Firenze il prossimo 24 giugno, per San Giovanni, il patrono della città. Nel frattempo, Betori svolgerà la funzione di pastore apostolico "con gli stessi diritti e facoltà del vescovo diocesano, da adesso fino al 24 giugno", spiega.

"La scelta di un prete di Firenze è un segno grande di fiducia del vescovo di Roma nei confronti della nostra diocesi", ha affermato don Gherardo Gambelli parlando nella cattedrale di Santa Maria del Fiore dopo l'annuncio della sua nomina. “Ho percepito una chiamata di Dio - ha detto - a rendermi ancora più disponibile per sdebitarmi del dono immenso del Vangelo”. Gambelli ha ringraziato l'arcivescovo uscente, il cardinale Giuseppe Betori, per il suo contributo alla vita della chiesa fiorentina negli ultimi 15 anni, sottolineando che “la sua decisione di restare a Firenze come vescovo emerito ci riempie di gioia”.