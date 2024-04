Don Gherardo Gambelli, chi è il missionario diventato arcivescovo di Firenze

Firenze, 18 aprile 2024 – Don Gherardo Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze. Nato a Castelfiorentino, ha 55 anni. Il parroco fiorentino, che in città mancava dal 1983, anno della nomina ad arcivescovo di monsignor Silvano Piovanelli, è stato missionario per dodici anni a N’Djamena e Mongo in Ciad, il Paese più povero del continente africano. Da settembre scorso don Gambelli è stato parroco della Madonna della Tosse, al Ponte Rosso.

Don Gambelli è anche il successore di don Vincenzo Russo come cappellano del carcere di Sollicciano. Don Gherardo è stato, fra il 2020 e il 2023, vicario apostolico a Mongo per supportare la comunità nella creazione di una vera e propria diocesi. Un’altra sfida importante, durante la sua permanenza in Africa, in una zona a maggioranza musulmana, quella del dialogo interreligioso, che lo ha spinto a collaborare con le iniziative fiorentine legate all’ecumenismo e alla vicinanza con le altre fedi.