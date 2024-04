Don Cuba e Steve Ugolini, in motocicletta al Kilimanjaro

Nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, ieri pomeriggio il sistema di multiproiezione sincronizzata si è acceso per far rivivere, in una vera immersione, il raid che don Danilo Cubattoli, per tutti don Cuba, e l’amico Steve Ugolini, fecero in moto da Firenze al Kilimanjaro. Sono trascorsi 70 anni da quel 25 aprile del 1954 in cui, da piazza Signoria, ricevuti dal sindaco Giorgio La Pira i messaggi di saluto per i vari capi di governo che avrebbero incontrato, don Cuba e Steve partirono, su due Motom Delfino 160, attraversando prima l’Italia ancora ferita dalle rovine della guerra e poi Grecia, Turchia, Israele, Egitto, Somalia, Eritrea, Kenia ed infine Tanganica. Un viaggio il cui racconto fatto da Steve Ugolini è stato pubblicato in un bel libro di Lorenzo Bojola, “Kilimanjaro ’54 – diario di una scommessa d’amore” di nuovo in distribuzione nelle librerie. Un viaggio concluso l’11 settembre di quel 1954, quando, dopo una lunga scalata, sulla più alta vetta del continente africano don Cuba, indossati i paramenti sacri, celebrò una messa in ricordo di tutti i lavoratori del mondo. Di tutto questo si sarà in qualche modo partecipi e non più solo spettatori. L’esposizione resterà aperta fino al pomeriggio del 5 maggio. L’ingresso è gratuito con orario ininterrotto dalle 10 alle 18.