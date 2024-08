Dolore e incredulità. Tavarnuzze piange la volontaria Valentina

Tavarnuzze saluta un’amica, una sorella, un punto di riferimento per tanti: se n’è andata Valentina Barboni. Non aveva ancora compiuto 50 anni, strappata alla sua famiglia da un male incurabile che se l’è portata via ancora giovane. Valentina era residente a San Casciano, ma il territorio imprunetino era la sua seconda casa e la sua seconda famiglia. Per anni è stata attivissima volontaria e anche formatrice alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze; proprio qui, nella popolosa frazione, gestiva anche un banco al mercato settimanale dove in tanti ogni 7 giorni andavano a trovarla e salutarla. Il suo legame con la comunità tavarnuzzina è ricordato dalla stessa "Pubblica" che ha salutato Valentina e ne ha accolto la salma esponendola per l’ultimo saluto. In tanti in queste ore si sono stretti ai suoi familiari ricordando la sua grande voglia di vivere, la disponibilità nei confronti degli altri e un grande, splendido e indimenticabile sorriso.