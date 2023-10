Dolcetto o scherzetto?. Halloween per tutti i gusti

Dolcetto o scherzetto? Teatro o discoteca? Per chi ancora non ha deciso come trascorrere la notte più paurosa dell’anno, ecco alcune proposte last minute che coniugano brividi e divertimento. Per i più piccoli, al TeatroDante Carlo Monni di Campi oggi (ore 17) c’è "Fantasmi a teatro": il teatro è infestato dai fantasmi e la misteriosa maga Madame Zara è stata chiamata a risolvere questa situazione. Al Teatro di Rifredi la magia di Halloween inizia alle 19 quando sarà possibile immortalare il proprio outfit in un set fotografico allestito nel foyer (ingresso gratuito). Alle 21, invece, sul palco la magia regnerà sovrana: "Rumori nascosti" di Emanuela Dall’Aglio trasporterà il pubblico nell’universo gotivo e incantato dello scrittore Neil Gaiman. Per chi vuole conoscere una tradizione messicana che affonda le sue radici nella cultura azteca, "Dia de Muertos" è il nuovo spettacolo de La Compagnia delle Seggiole. Tre gli appuntamenti in calendario: domani (ore 20 e 21,30), il 2 e 3 novembre (ore 21,30) nel Chiostro dell’ex Convento di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Firenze. ll viaggio nella cultura messicana sarà accompagnato da canzoni tradizionali eseguite dal gruppo "Mariachi el Magnifico de Florencia", ensemble di musica messicana. Per gli amanti della musica, stasera si balla (non solo in discoteca) in location particolari. E’ il caso di Manifattura Tabacchi che, all’interno del "Bright Festival 2023" propone musica elettronica con la dj, cantante e produttrice britannica Anthea, negli ambienti protagonisti dell’installazione luminosa site specific "The Dark Beyond". Altro luogo insolito che ospita un party di musica elettronica è lo spazio Alcatraz della Stazione Leopolda dove fa tappa il "Lattexplus Festival", ospiti la dj di origine cilena Shanti Celeste e l’irlandese Saoirse. Per gli appassionati del Circo Nero l’appuntamento è all’Otel di Firenze dove stasera si esibirà il colorato collettivo di performer, circensi e strani personaggi coordinato da Duccio Cantini. Per i cinefili, infine, nelle sale Uci Cinemas (Firenze e Campi) sarà proiettato in anteprima "Five Nights at Freddy’s", il film che porta sul grande schermo il terrificante fenomeno dei videogiochi horror, in uscita il 2 novembre.