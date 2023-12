Dodici mesi di buone notizie. Misericordie, arriva il Calendario. Ceccherini: "Il bene genera bene"

È pronto il calendario 2024 del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine. Realizzato in tiratura limitata con 300 copie numerate e firmate dall’autore, il calendario è stato presentato dall’artista Fuad Aziz ieri ai soci durante l’Assemblea delle Misericordie che si è svolta nella struttura Caritas di via Corelli 91. "La realizzazione del nostro primo calendario è un progetto sul quale abbiamo investito molto, anche in termini di tempo, pensieri e intenti - dice il presidente del Coordinamento Andrea Ceccherini-. Siamo felici di vedere su carta un’opera che ogni giorno del 2024 ci ricorderà che il bene genera il bene. Ogni mese infatti è presente un racconto di bontà quotidiana, in cui i protagonisti delle storie aiutano il prossimo con dei piccoli gesti".