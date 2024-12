“Dmail vuole chiudere il negozio di Pontassieve e trasferire i dipendenti”. La rabbia della Cgil

Firenze, 5 dicembre 2024 – La decisione di Dmail di chiudere il negozio di Pontassieve e trasferire i 12 dipendenti ad Arcore, in provincia di Monza, sta gettando nello sconforto i lavoratori.

La Filcams Cgil parla apertamente di “licenziamenti collettivi mascherati”.

“L’azienda sa perfettamente che nessuno può permettersi un trasferimento di oltre 300 chilometri, oltretutto con gli stipendi previsti”, denuncia il sindacato. E ancora: “Alcuni lavoratori sono part-time e tutti hanno affetti e legami familiari radicati sul territorio”.

Dmail, specializzata nella vendita di arredi e oggettistica, è stata di proprietà del gruppo Percassi fino al settembre 2023, quando è passata sotto il controllo di Kasanova, leader nel settore di pentole e stoviglie. L’arrivo di Kasanova aveva inizialmente portato speranza: “L’azienda dichiarava di voler puntare sulle competenze dei lavoratori di Pontassieve per rilanciare il marchio, studiando il prodotto, i compratori e le strategie di marketing”, ricorda la Filcams Cgil.

Purtroppo, come sempre più spesso accade, la situazione è cambiata rapidamente: “Dopo queste promesse, sono arrivate le voci di chiusura della sede e il trasferimento forzato dei dipendenti ad Arcore”, dicono dal sindacato, che dall’estate scorsa sta cercando di trovare un accordo con l’azienda, in modo da tutelare i posti di lavoro nel territorio, dove le crisi aziendali stanno raggiungendo un picco pauroso: “Abbiamo proposto soluzioni concrete, come il trasferimento in una sede più piccola e meno costosa, un maggiore utilizzo dello smartworking o un’organizzazione ibrida, con un solo giorno di lavoro ad Arcore e gli altri a Pontassieve”, spiega il sindacato.

Ma, nonostante gli sforzi, l’azienda si è mostrata indisponibile a qualsiasi trattativa, “dimostrando che l’intento vero è quello di sbarazzarsi dei dipendenti". Da ottobre, poi, “l’azienda non ha più risposto alle nostre sollecitazioni”. In Toscana, Dmail conta altri due negozi: uno a Firenze e l’altro presso il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio.