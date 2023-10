Divieto di transito in via Cairoli, lavori di allacciamento idrico e fognario

Divieto di transito in via Cairoli, incrocio con via Nino Bixio, per i lavori di allacciamento idrico e fognario, e istituzione del doppio senso di marcia nelle due strade e nel tratto compreso fra via Caracciolo e il cantiere dove vengono eseguiti i lavori. In via Nino Bixio, inoltre, divieto di sosta, con rimozione dei veicoli.