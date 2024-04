Distrutto il bagno della stazione. Scatta la denuncia per i vandali

Gravi danneggiamenti in alcune strutture pubbliche di Rignano. A denunciare gli spiacevoli fatti, con un post sulla pagina Facebook del Comune corredato da foto piuttosto eloquenti, il sindaco Giacomo Certosi: "Purtroppo – scrive - negli ultimi giorni si sono verificati gravi atti vandalici che hanno danneggiato due strutture pubbliche: il bagno della stazione ferroviaria e il centro sociale l’Aquilone. Abbiamo presentato due distinte denunce contro ignoti alla Procura della Repubblica perché chi danneggia un bene pubblico va perseguito con tutti i mezzi e deve rispondere davanti alla legge delle proprie azioni". Dopo lo sconcerto iniziale il primo cittadino annuncia che ci sarà massima collaborazione con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di questi episodi: "Metteremo a disposizione – sottolinea - tutte le registrazioni degli impianti di videosorveglianza, in tutto sono 47 dispositivi tra telecamere e lettori targa a cui se ne aggiungeranno altri tre grazie ad un nostro progetto finanziato con un bando regionale". Gli ‘occhi elettronici’, dunque, potrebbero fornire indicazioni utile per dare risposte: "Danneggiare un bene pubblico – conclude il sindaco - è un reato che non deve essere derubricato a semplice "ragazzata", perché è compiuto contro l’intera comunità, e sono convinto, che in quella rignanese prevalga il senso della legalità e del rispetto delle cose pubbliche nonostante quanto accaduto".