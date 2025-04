Distribuzione giornali in piccoli comuni, 200mila euro dalla Toscana

Firenze, 17 aprile 2025 – La Regione Toscana stanzierà 200mila euro per sostenere la filiera della carta stampata nei piccoli comuni. E i distributori ci ripensano: continueranno a rifornire di quotidiani e riviste le aree interne. È quanto emerso oggi durante l'audizione in commissione per le aree interne del Consiglio regionale della Toscana del governatore Eugenio Giani. In commissione erano presenti anche i distributori che hanno raccolto il segnale della Regione. Lo riferisce una nota del Consiglio regionale.

"Un risultato bello e per certi versi inaspettato: i distributori dei giornali e dei periodici hanno comunicato che sospenderanno ogni decisione di cessazione della consegna della stampa nelle edicole delle aree interne, rurali e montane, visto che la Regione, per volontà del presidente Giani che l'ha annunciato stamani in commissione, interverrà a sostegno della filiera dell'informazione", commentato Marco Niccolai (Pd), presidente della commissione. "Giani - prosegue Niccolai - ha annunciato che la Toscana sarà la prima in Italia a mettere in campo una dotazione finanziaria così ampia per misure di questo tipo e lo farà nelle prossime settimane con la variazione di bilancio, inserendo 200 mila euro subito per il 2025". Con questa novità, ricostruisce ancora il presidente della commissione, "le società che gestiscono il servizio di distribuzione hanno ripensato la loro decisione di interrompere il 30 aprile la distribuzione nell'alta Val di Cecina ed in tutte le altre aree periferiche che avrebbero rischiato la stessa cosa nelle prossime settimane, così tutte le edicole della nostra regione continueranno a ricevere regolarmente i loro giornali". L'intervento d'aiuto, d'altra parte, conclude Niccolai, "sarà possibile proprio grazie a quanto previsto dalla legge sulla Toscana Diffusa". "E' stato un passaggio importante della commissione sulle aree interne quello che ha visto le audizioni di vari soggetti proprio sulla diffusione della stampa quotidiana e periodica, ovvero i temi che qualche settimana fa sono stati oggetto di un ordine del giorno di Fratelli d'Italia a mia firma approvato all'unanimità", aggiunge poi in una nota Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fdi in Consiglio Regionale della Toscana. "Ben venga - aggiunge - uno stanziamento di 200mila euro per cominciare a intervenire fattivamente, seguendo le linee contenute nell'ordine del giorno, che non si fermava a una mera enunciazione di obiettivi in senso generale, ma chiedeva espressamente che si mettessero dei fondi a disposizione di chi avesse l'opportunità e l'interesse a portare avanti queste tematiche, ovvero la creazione di nuove strutture di vendita oppure andare a sostenere quelle esistenti, appunto nella Toscana diffusa".