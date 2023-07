Distacco della corrente a Firenze, lavori alla linea elettrica

Per consentire lavori alla linea elettrica il prossimo mercoledì, dalle 9 alle 17, è previsto un distacco della corrente in una serie di strade del territorio. In particolare, il black out riguarderà una lunga serie di numeri civici di via Marinella, via Macia, via Prati, via Mia Martini, via Pagnelle. Contrariamente a quanto scritto nell’avviso affisso nelle strade coinvolte, via di Gricciano, nell’area di Legri, non sarà interessata dal distacco. Durante i lavori l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: Enel raccomanda ai residenti delle strade interessate di non utilizzare gli ascensori durante i lavori.