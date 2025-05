’Dissolvenze’ artistiche. La mostra alle Murate

C’è un tempo che non si misura in minuti o ore. È il tempo delle trasformazioni invisibili, del respiro delle piante, del fluire dell’acqua tra le pietre, del mutamento continuo e impercettibile della materia. A questo tempo sottile e profondo si rivolge “Dissolvenze. Corrispondere al tempo“, progetto espositivo del duo Simoncini.Tangi a cura di Valentina Gensini, promosso da Mad Murate Art District – centro civico di produzione e promozione dell’arte contemporanea, valorizzato da Fondazione Mus.e – e parte integrante del progetto RIVA, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze.

La mostra-laboratorio costruita con numerosi workshop e incontri tenuti dagli artisti con 3 diversi gruppi di giovani del territorio è allestita negli spazi della Sala Anna Banti, delle celle e della Galleria al primo piano e sarà visitabile fino al 2 agosto 2025. Attraverso installazioni immersive e site-specific, “Dissolvenze“ propone una riflessione poetica sulla porosità dei confini tra essere umano e paesaggio naturale, sull’interdipendenza tra i regni viventi, sul modo in cui il tempo si scrive nella materia e nelle sue impronte.

"Il grande lavoro sul paesaggio fluviale urbano portato avanti in questi anni dal Progetto Riva trova in questa nuova committenza artistica di Mad una risposta di straordinaria poesia – spiega Valentina Gensini, direttrice artistica di Mad – Simoncini Tangi, invitati a produrre un nuovo lavoro, fanno rivivere in modo poetico ed evocativo il Terzo Giardino di Studio ++, momentaneamente stravolto dall’impatto dei lavori di manutenzione delle rive per la gestione del rischio idrogeologico, qui omaggiato in una installazione multimediale fortemente evocativa".

Per tutta la durata della mostra, visite guidate e un’attività artistica per le famiglie con bambini dai 5 anni in su. Occasioni per apprezzare il lavoro degli artisti e le profonde tematiche, correlate al tempo, all’acqua e alla natura. Le visite e le attività sono gratuite. Info e prenotazioni: [email protected] 055-0541450.

O.Mu.