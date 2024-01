Disservizi Tpl . Parola ad Autolinee: "Zero corse tagliate"

"Autolinee Toscane non ha tagliato o diminuito la frequenza di alcuna corsa a Tavarnelle" e " il capolinea all’Hub Vittorio Veneto ha sostituito la stazione di via Santa Caterina per decisione degli enti locali". È quanto scrive in una note Autolinee Toscane in risposta al nostro articolo dove riportavamo un disservizio segnalato da Marco Bazzoni. La società che gestisce il trasporto p sottolinea che "la corsa delle 7.26 non era l’unica della mattinata. L’utente avrebbe potuto prendere le corse Tavarnelle – Firenze con partenza alle ore 8:45, 9:50 e 11:55". Specifica l’azienda che alcune corse partono da San Casciano e chi abita a Tavarnelle deve tenere di conto anche di questa opportunità. Inoltre, "Sul capolinea all’Hub, ricordiamo che q ha sostituito la stazione di via Santa Caterina per l’arrivo delle linee extraurbane provenienti da Greve, San Casciano, Poggibonsi e Castelfiorentino".

AnSet