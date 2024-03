Direttore Forbes Italia: “Pretestuose le polemiche su evento a Firenze”

Firenze, 8 marzo 2024 - "Noi organizziamo a settembre una settimana dedicata alle donne, per noi le donne sono importantissime, sono la prima eccellenza", quelle sull'evento "sono polemiche pretestuose anche se mi rendo conto che avremmo potuto inserire più donne". È quanto ha dichiarato Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, a margine dell'evento a Palazzo Vecchio 'Italian Excellence tour 2024', convegno di due giorni al centro di polemiche in quanto per oggi, giorno della festa della donna, inizialmente prevedeva gli interventi solo di ospiti uomini. "Tutti quelli che oggi protestano - ha aggiunto - dove erano quando c'era da scegliere il sindaco", ad esempio, "di Firenze e poteva essere una donna o un uomo? Magari tra un anno almeno il Comune di Firenze sarà rappresentato da una donna, in quel caso se torneremo a Firenze a fare una cosa come questa inviteremo sicuramente il sindaco che sarà una donna". "Il programma è stato fatto in progress - ha detto ancora Rossi -. Non è che non prevede le donne, ce ne sono tre e ci sarà la vicesindaca Bettini. È un programma che rispetta le istituzioni. Se invito il sindaco di Firenze che è un uomo viene lui, se invito il presidente degli industriali che è un uomo viene un uomo. Purtroppo oggi le istituzioni sono rappresentate da uomini".