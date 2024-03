8 marzo, all’evento a Palazzo Vecchio i relatori sono tutti uomini: è polemica

Firenze, 7 marzo 2024 – Un evento sulle eccellenze italiane con solo uomini tra i relatori in programma l’8 marzo a Palazzo Vecchio. Tanto è bastato per scatenare la polemica, ripresa dall’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini e di cui ha parlato anche il sindaco Dario Nardella. "Un panel sulle eccellenze italiane con soli uomini tra i relatori è, purtroppo, la fotografia di stereotipi e retaggi ancora molto diffusi e che, così, rischiano di rafforzarsi", dice la stessa Nardini. Il riferimento è all’evento "Italian Excellence Tour 2024", organizzato da Forbes per la giornata di domani, 8 marzo, Festa della donna.

"Quando si organizza un evento di questo tipo - prosegue Nardini - è fondamentale impegnarsi a trasmettere una rappresentazione paritaria dei talenti e delle eccellenze, di donne e di uomini, come è nella realtà, dove moltissime donne emergono per le loro capacità e la loro intelligenza, nonostante le maggiori difficoltà che ancora incontrano nei loro percorsi di carriera. Spero in una profonda riflessione da parte degli organizzatori e nella loro dichiarazione pubblica di esplicito impegno a non replicare più una situazione di questo tipo", conclude l'assessora regionale.

"Ho visto il programma dell'evento, non organizzato dal Comune, che domani si svolgerà nel Salone dei Cinquecento con relatori soli uomini. Sono rimasto molto stupito. Ho fatto presente agli organizzatori che la nostra cultura, la nostra sensibilità e la nostra profonda convinzione in una società basata sulla parità di genere, debbano essere rispettate in ogni evento ospitato nella casa dei fiorentini”, scrive poi su Facebook Nardella. "Per questo domani l'intervento al posto mio sarà fatto dalla vicesindaca Alessia Bettini”, aggiunge il sindaco.

Tra le varie reazioni c’è poi quella di Italia Viva. "Dopo i saluti istituzionali, parleranno quindi tantissime personalità di spessore. Eccellenze, appunto: tutti uomini. L'8 marzo, Festa della Donna", dicono la capogruppo Mimma Dardano e la consigliera Barbara Felleca. "Il giro d'Italia delle Eccellenze di Forbes parte da Firenze. E prevede solo uomini a parlare, nonostante si tenga l'8 marzo a Palazzo Vecchio. Per fortuna che nella nostra città ci sono Non una di meno e movimenti femministi e trans-femministi", attacca pure la consigliera del gruppo Sinistra progetto comune, Antonella Bundu, con il candidato sindaco della sinistra fiorentina, nonché consigliere del medesimo gruppo, Dmitrij Palagi.