Bambina scomparsa a Firenze, i genitori: “La voce che si sente nel video non è di Kata”

Fienze, 23 giugno 2023 – Tredici giorni senza Kata. E al momento le indagini, nonostante proseguano senza sosta, sono a un punto fermo. Della bambina scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, infatti, non si riesce ancora a trovare traccia. Gli inquirenti stanno visionando le immagini di oltre 1.400 telecamere di sicurezza in città per cercare di trovare qualcosa. Ma al momento non è emerso nulla.

Oggi i genitori di Kata, tramite gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, hanno fatto sapere che – in merito ai video choc ripresi dentro l’ex hotel Astor nei giorni precedenti la scomparsa della piccola – quelle immagini non hanno come protagonisti loro stessi e la figlia Kata.

“Il video in questione – si legge nel comunicato diffuso dagli avvocati – non riprende affatto la stanza ove soggiornavano i nostri assistiti”. E soprattutto, gli avvocati dei genitori informano che la voce della bambina che si sente nel video del presunto assalto alla stanza dell’albergo “non è assolutamente quella di Kata”. Nelle immagini, infatti, si sente una bambina urlare più volte “Basta!".