Bambina scomparsa a Firenze, occhi puntati sulle immagini di 1.400 telecamere. Le ricerche di Kata non si fermano

Firenze, 22 giugno 2023 – Si riparte da zero. Perché della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, ancora non c’è traccia. Per questo motivo, nel summit in Procura, gli inquirenti hanno deciso di acquisire le immagini di 1.400 telecamere in città per cercare la piccola.

14:08 Dodici giorni senza Kata Oggi è il dodicesimo giorno dalla scomparsa della piccola. Nella serata di ieri la madre ha fatto un nuovo appello alle telecamere di ‘Chi l’ha visto?’: “Noi non abbiamo fatto nulla di male. Pensate come posso stare. Per favore, aiutateci a trovare Kata”.