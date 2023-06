Bambina scomparsa a Firenze, anche la Roma si muove per ritrovare Kata

Firenze, 21 giugno 2023 – Anche il mondo del calcio si muove per la ricerca di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. In un post su Twitter della As Roma, è infatti comparsa questo pomeriggio anche la foto della bambina peruviana di 5 anni sparita da Firenze da ormai 11 giorni.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Evan Ndicka 🐺🇨🇮 The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated defender! We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏 #ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/7UHmCfaD0Z — AS Roma English (@ASRomaEN) June 21, 2023

A partire dal 2019, la squadra di calcio romana ha lanciato una campagna sui social media in parallelo agli annunci di calciomercato, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanti bambini scompaiono ogni anno in tutto il mondo.

Sul sito ufficiale della As Roma, si legge infatti che il club “ha stipulato una partnership con il National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti e con il Telefono Azzurro in Italia, per dare visibilità ai bambini scomparsi attraverso le piattaforme social del club. Dopo il lancio della campagna, l’organizzazione britannica Missing People e l’organizzazione spagnola SOSDesaparecidos hanno stipulato accordi con la Roma per sfruttare tale campagna al fine di sensibilizzare il pubblico nella speranza di rintracciare i bambini scomparsi in Spagna e nel Regno Unito".

Adesso, tra le immagini dei bimbi scomparsi, compare pure Kata, e un numero di telefono da chiamare, in caso qualcuno sapesse qualcosa o avesse visto la piccola. Nel post su Twitter della Roma si legge: “Mia Kataleya Chicllo Alvarez, Italy, last seen in June 2023”.