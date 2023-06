Bambina scomparsa, e ora cosa succede? Summit in procura sulle indagini

15:25 Riunione degli investigatori Ci sarà un summit con gli investigatori in procura nel pomeriggio per fare il punto della situazione sulle ricerche di Kata, la bambina di 5 anni, peruviana, scomparsa dall'ex hotel Astor il 10 giugno. Gli inquirenti pianificheranno le prossime attività alla luce dei dati investigativi raccolti dai Carabinieri del ros e dal nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze.

15:26 Ieri il sopralluogo di parte Nella giornata di martedì c’è stato un sopralluogo del consulente della famiglia nell’ex Astor. L’ex comandante dei Ris Garofano ha controllato la struttura. Ma è ormai accertato che Kata non è più lì.

15:29 “Trovare la via di fuga” Trovare la via di fuga, ovvero il punto dell’ex hotel da cui chi ha portato via Kata è passato con la piccola. E’ l’imperativo degli investigatori in queste ore per cercare di ricostruire cosa è accaduto.

16:29 Polemiche dopo lo sgombero «Ieri sera i residenti di Sorgane hanno avuto l'opportunità di testimoniare il loro pensiero verso la stato della Foresteria Pertini ed i nuovi arrivi. Ci siamo riuniti al giardino davanti alla sede del Quartiere 3 poiché solo ieri nel tardo pomeriggio l'Arci ha ritirato il precedente permesso accordato chiamando a motivo 'possibili problemi di sicurezza’. Un enorme autogol visto che i cittadini si sono sentiti esclusi dal proprio Quartiere». Lo hanno detto, in una nota, il consigliere comunale a Firenze della Lega Massimo Sabatini coi consiglieri leghisti del Quartiere 3 Barbara Nannucci e Alessio Di Giulio. La Lega aveva organizzato all'interno dell'Arci un evento per «dire no al trasferimento nella foresteria Pertini degli occupanti dell'ex Astor», l'hotel dove è scomparsa Kata.